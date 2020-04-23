SPOR Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya TVF'den destek - Son Dakika

SPOR Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya TVF'den destek

- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli futbolcu Cengiz Ünder tarafından başlatılan 23 Nisan kampanyasına destek verdi.

Milli sporcu Cengiz Ünder, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı olması nedeniyle başlattığı 23 Nisan kampanyası adına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 100 okula 11'er tane futbol topu hediye ettiğini duyurdu.

Bu kampanyaya milli sporculardan Mert Günok 100 okula 2'şer çift kaleci eldiveni, Ozan Tufan 100 okula kitap ve Sertaç Şanlı da 100 okula 200 basketbol topu bağışta bulunarak katkı sağladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise federasyon olarak bu anlamlı kampanyaya destek verdiklerini belirterek Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi okullara 100 adet mini voleybol seti hediye edeceklerini duyurdu.

TVF Başkanı Üstündağ yaptığı paylaşıma, Böylesine anlamlı ve özel bir günde milli sporcumuz Cengiz Ünder'in başlattığı, ardından Ozan Tufan, Mert Günok ve Sertaç Şanlı'nın desteğiyle 100 okulumuza çok güzel hediyeler gitti. Biz de 100 okulumuza geleceğin voleybolcu yıldızları için mini voleybol seti armağan ediyoruz. Nice 100 yıllara!? notunu düştü.