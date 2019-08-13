SPOR Cesar Azpilicueta ve Pedro'nun basın toplantısındaki açıklamaları
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SPOR Cesar Azpilicueta ve Pedro'nun basın toplantısındaki açıklamaları.
SPOR Cesar Azpilicueta ve Pedro'nun basın toplantısındaki açıklamaları Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:45 Kaynak: DHA
Irkçı Alman, Berlin'de iki kadına Türkçe konuştukları için saldırdı Liverpool, Süper Kupa mücadelesi için İstanbul'da Gri kategoride 300'er bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü Rus uçakları, Savunma Bakanı'nın uçağına yaklaşmaya çalışan NATO jetini uzaklaştırdı