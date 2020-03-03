Spor ceylan ateş: dünyadaki trend doğa sporları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor ceylan ateş: dünyadaki trend doğa sporları - Son Dakika

Spor ceylan ateş: dünyadaki trend doğa sporları

6 saat önce

Ceylan Ateş: Dünyadaki trend doğa sporları"Türk sporseverleri harekete geçirmek istiyoruz""Kış sporlarına önem veriyoruz""Bütün kadınlarımızı kamplara davet ediyoruz"Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL, (DHA) - Kapodokya'da 17-18 Ekim'de düzenlenecek olan patika yarışlarının tanıtımı...

Ceylan Ateş: Dünyadaki trend doğa sporları

"Türk sporseverleri harekete geçirmek istiyoruz"

"Kış sporlarına önem veriyoruz"

"Bütün kadınlarımızı kamplara davet ediyoruz"

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ İSTANBUL, (DHA) - Kapodokya'da 17-18 Ekim'de düzenlenecek olan patika yarışlarının tanıtımı İstanbul Levent'teki bir otelde yapıldı.

Salomon'un sponsor olduğu "Cappadocia Ultra-Trail' bu sene 5'inci kez gerçekleştirilecek. Amer Sports Türkiye, Orta Doğu ve Güney Afrika İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ve Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad, 2020 yılı stratejileri ve hedefleriyle ilgili bir sunum yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceylan Ateş, "Cappadocia Ultra-Trail'i bu sene 5'inci kez düzenleyeceğiz. Organizasyondaki beklentilerimiz kesinlikle karşılandı. Geldiğimiz noktada hem uluslararası hem de Türk katılımcı sayısı çok yükseldi. Benim için önemli olan Türkleri harekete geçirmek. Başladığımız 2016'da toplamda 600 kişi koşarken geçen sene 2 bin 800 kişi koştu. Bunu görmek çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"KIŞ SPORLARINA ÖNEM VERİYORUZ"

2021 yılında snowboard etkinliği istediğini belirten Ceylan Ateş, "Türkiye yeni harekete geçiyor. Bizim için patika koşusunu geliştirmek önemliydi. Bunu yaparken yol kategorisine de indik. Bunun için Maltepe'de antrenmanlara başladık. Yol koşusuna da antrenmanlarla gireceğiz. Kış sporlarına da önem veriyoruz. 2021'de kış sporlarında snowboard etkinliği istiyorum. Kesinlikle bir arayış içindeyim. 2021 yılında Türkiye'de kış sporları etkinlikleri düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

"BÜTÜN KADINLARIMIZI KAMPLARA DAVET EDİYORUZ"

Kadınlar için etkinlikler düzenleyeceklerini de söyleyen Ateş, "Kız kıza eğlenmeyi ve bir şeyler yapmayı severiz. Patikayı neden birlikte gezmiyoruz, diyoruz. Dünyadaki trend doğa sporları. Kadın kampları düşünüyoruz. Bütün kadınlarımızı bu kamplara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor ceylan ateş: dünyadaki trend doğa sporları

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07 Kaynak: DHA
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