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Cicaldau 3. golünü kaydetti - Son Dakika

Cicaldau 3. golünü kaydetti

25.10.2021 22:30
Cicaldau 3. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılıların tek golünü Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau kaydetti. Müsabakanın 35. dakikasında sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, uzaktan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirmişti. Yaz transfer döneminde takıma katılan Cicaldau, attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Rumen futbolcu daha önce GZT Giresunspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında da 1'er kez fileleri havalandırdı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Cicaldau 3. golünü kaydetti
Cicaldau 3. golünü kaydetti

Spor Toto Süper Lig, Alexandru Cicaldau, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cicaldau 3. golünü kaydetti - Son Dakika


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