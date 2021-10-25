Cicaldau 3. golünü kaydetti - Son Dakika

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılıların tek golünü Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau kaydetti. Müsabakanın 35. dakikasında sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, uzaktan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirmişti. Yaz transfer döneminde takıma katılan Cicaldau, attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Rumen futbolcu daha önce GZT Giresunspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında da 1'er kez fileleri havalandırdı.

(Oğuzhan Ort/İHA)