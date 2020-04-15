SPOR Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor - Son Dakika

SPOR Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor

7 saat önce

SPOR Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyorTurgay İPEK / ERZURUM, (DHA) - Erzurumlu cirit sporcusu İsa Ula, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımı aracı yerine atını kullanıyor.

SPOR Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA) - Erzurumlu cirit sporcusu İsa Ula, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımı aracı yerine atını kullanıyor. Yaşadığı köyden ilçe merkezine, 'Okçu' adlı atıyla giderek, alışveriş yapan Ula, "Günümüzde en güvenli yolculuk bu" dedi.

Aziziye ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ömertepe Dilimli köyünde yaşayan Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü sporcusu İsa Ula, koronavirüse karşı toplu taşıma aracı yerine atını kullanıyor. 3 çocuk babası Ula, ilçe merkezine alışveriş yapmak için Okçu adını verdiği atıyla gidiyor.

"HASTALIK NEDENİYLE MAÇLARIMIZ İPTAL EDİLDİ"

Vatandaşların meraklı bakışları arasında atını market önündeki ağaca bağlayıp alışveriş yapan İsa Ula, koronavirüsle mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. İsa Ula, "Yıllardır cirit oynuyorum. Ama hastalık nedeniyle maçlarımız iptal edildi. İlçe merkezine gitmem gerektiğinde halk otobüsünü kullanmıyorum. Evimin önündeki ahırda duran atımla gidiyorum. Hem atım antrenman yapmış oluyor hem ben kendimi daha güvende hissediyorum. Günümüzde en güvenli yolculuk bu. Salgın nedeniyle köyümüzden çıkmıyoruz. Sadece tarlalarımızın ekimini yaparken çıkıyoruz. Beni atla alışveriş yaparken görenler şaşırmıyor değil" diye konuştu.

SPOR Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor

Aziziye, DHA, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:36 Kaynak: DHA

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