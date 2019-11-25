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Spor club brugge, galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
SPOR Club Brugge, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:06 Kaynak: DHA
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