CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda yarışlar, Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında düzenlenen şampiyonada yarışlar, sabit ağırlık paletli (CWT), sabit ağırlık çift palet (CWT-BF), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) olmak üzere 4 disiplinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda bugün yapılan CWT disiplininde 57 sporcu mücadele ediyor.

Milli takım sporcularından Şahika Ercümen, 91 metrelik hedef mesafeye inerek, Türkiye rekoru kırmayı deneyecek. Rusya'dan Alexey Molchanov, Slovenya'dan Alenka Artnik, İtalya'dan Alessia Zecchini gibi dünyanın en iyi sporcuları da madalya için dalış yapacak.

Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda Devrim Cenk Ulusoy'un antrenörlüğündeki milli takımda, Şahika Ercümen, Yaren Türk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak yer alıyor.

Dalışlarda dereceye girenler, Cumhuriyet Meydanı'nda bu akşam düzenlenecek ödül töreninde madalyalarını alacak.