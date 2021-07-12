Üye Girişi
SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi - Son Dakika

SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi

12.07.2021 10:56

MANAVGAT Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen yüzme eğitimleri, MATSO Denizcilik Lisesi açık havuzunda başladı.

MANAVGAT Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen yüzme eğitimleri, MATSO Denizcilik Lisesi açık havuzunda başladı. Çocuklarına imrenen veliler kendileri için de yüzme kursu açılmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, MATSO Denizcilik Lisesi açık havuzunda yüzme eğitimlerine başladı. Geçen yıl koronavirüs salgınından önce bin öğrenciye yüzme eğitimi veren ilçe müdürlüğü bu yıl da bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedefliyor.

Düzenlenen kurs ile 3, 4, 5 ve 6. sınıflarda okuyan 7- 14 yaş arası çocukların yüzme eğitimi aldığını belirten Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Bu projemizdeki amaç öğrencilerimizin su yüzeyinde kalma becerisini öğrenmesi. Suda kalma becerisini yaklaşık 4- 5 derste öğreniyorlar. Bu becerileri öğrendikten sonra biz çocukları Manavgat'ta var olan spor kulüplerine yönlendiriyoruz" dedi.

Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrili olmasına rağmen hala birçok kişinin yüzme bilmediğini vurgulayan Karakaya, "Manavgat'ımızda maalesef denizde ve havuzda suda boğulma olayları ile karşılaşıyoruz. Bununla karşılaşmamak, en aza indirmek için çocuk yaşta bir tehlike anında suda nasıl kalabilmesi gerektiğini öğretmek istiyoruz. Boğulma olaylarını azaltmak istiyoruz. Bunun için bu eğitimlere tüm vatandaşlarımızın katılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KEŞKE BİZE DE BİR İMKAN VERİLSE'

Çocuklarının uzman eğitmenler tarafından yüzme eğitimi almasını izleyen velilerden Hakan Paksoy, okulların tatilde olduğu bir dönemde böyle bir yüzme kursu düzenlendiği için yetkililere teşekkür ederken, velilerden Murat Toptaş ise kendileri için de yüzme kursu düzenlenmesini istedi. Toptaş, "Deniz bölgesindeyiz, Türkiye olarak da öyle üç tarafı denizlerle çevrili ama yüzme bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. Denize götürüyorum çocuğum diyor ki bana yüzmeyi öğret, ben kendim bilmediğim için çocuğuma da öğretemiyorum. Şu anda ben de ders almak istiyorum. Keşke bize de bir imkan verilse, yetişkinler olarak bize de bir kurs açılsa. Bilmiyorum belki sesimizi duyarlar, bir kurs açarlar. Ben de faydalanmak isterim, yani profesyonelce öğrenmek isterim" dedi.

SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi
SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi
SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi
SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi

Denizcilik, Hisarcık, Manavgat, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi 16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 16:25 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı 16:05 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi İki gün üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı 15:27 İki gün üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu 14:55 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş 13:37 Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş

Son Dakika Haberleri
17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:55 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar         
17:02
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.         
16:33
CHP, CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım         
16:15
Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi         
15:56
Pınar Gültekin'in katili, Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı         
15:48
Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi         
15:14
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti         
11:58
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:08:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement