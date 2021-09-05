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SPOR Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu - Son Dakika

SPOR Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu

05.09.2021 12:05

Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası olduVIDEO YOKMehmet AKIN/ELMALI, (DHA)-ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağası Muammer Ak (46), çocukluk ve gençlik hayalini gerçekleştirerek güreş ağalığı yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu

VIDEO YOK

Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA)-

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağası Muammer Ak (46), çocukluk ve gençlik hayalini gerçekleştirerek güreş ağalığı yapmanın gururunu yaşadığını söyledi. Çocukluk ve gençlik yıllarında güreş sahasında köfte ekmek ve su sattığını anlatan Muammer Ak, "Bir gün bu yeşil sahaların ağası ben olacağım' dedim. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Tarihi Kırkpınar güreşlerinden 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 669'uncusu gerçekleştiriliyor. Kıran kırana müsabakalara sahne olan güreşlerin ağalığını ise son 3 yıldır iş insanı Muammer Ak yürütüyor. Daha önce de bir kez ağalık yapan Altın Kemer sahibi Güreş Ağası Muammer Ak, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çocukluk ve gençlik yıllarında şu anki güreşlerin yapıldığı sahada köfte ekmek ve su sattığını anlatan Muammer Ak, o dönem kendine 'Bir gün bu yeşil sahaların ağası ben olacağım' sözünü yerine getirerek 663, 667, 668 ve 669'uncu Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalığını kazandığını söyledi.

Muammer Ak, "11- 12 yaşlarındayken ben bu sahalarda o yıllarda harçlığımı kazanmak için köfte ekmek ve su satıyordum. Bazen zabıtalar beni güreş sahasına almazlardı ve bu benim çok zoruma giderdi. O zamanlar kendime bir hedef koydum ve 'Bir gün bu yeşil sahaların ağası ben olacağım' dedim. Aradan yıllar geçti ve tarihi Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Türkün ilk er meydanı Tarihi Yeşilyayla Güreşleri'nde ağa olma fırsatını yakaladım. İlk ağalığım 663. Elmalı Yeşilyayla Güreşleri'nde ve sonrasında 667, 668 ve 669. güreşlerinde ağalığım devam etti" dedi.

'ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU'

Çocukluk ve gençlik hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Muammer Ak, "Çocukluk hayalim olan güreş ağalığını almaktan, ata sporumuz güreşi çok sevmemden dolayı ve ayrıca memleketim olan Elmalı'ya, güreş camiasına katkıda bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

SPOR Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu
SPOR Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu
SPOR Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu
SPOR Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Elmalı, Güreş, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çocukluk hayalini gerçekleştirip, güreş ağası oldu - Son Dakika


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