SPOR Çukurova Basketbol yeni sezon çalışmalarına başladı - Son Dakika

Çukurova Basketbol yeni sezon çalışmalarına başladı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol, koronavirüs pandemisi arası sonrası ilk salon çalışmasını gerçekleştirerek, yeni sezon startını verdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol, yeni sezon öncesi salona indi. Pandemi nedeniyle iptal edilen ligde yeni sezon 20 Kasım'da başlayacak. Ligde karşılaşmaların seyircisiz oynanması beklenirken, pandemi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Pandemi süresince bireysel antrenmanlarla formda kalmaya çalışan Çukurova Basketbol oyuncuları, uzun bir aranın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında salonda çalışmaya başladı.

'KATEDECEĞİMİZ ÇOK YOL VAR'

Hedeflerinin ilk olarak yeni sezona sağlıklı bir şekilde başlayıp, sağlıklı bir şekilde bitirmek olduğunu belirten Çukurova Basketbol sporcusu Gökşen Fitik, "Sezon hedefimiz en yüksek noktaya varmak. Artık daha tecrübeli bir takımız. Güçlü transferlerimiz oldu. Alışma sürecinden sonra iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Mersin'e ve seyircilerimize iyi bir takım izletmek istiyoruz. Geçtiğimiz sezonu yarıda bırakmak zorunda kaldık. Çalışmalarımızı yaptık ama ne yaparsak yapalım salondaki çalışmalar gibi bir olmuyor. Zamanla eski performansımıza döneceğiz. Daha katedeceğimiz çok yol var. Zorlu bir sezon geçirmiştik, pandemi arası dinlenmemiz için bir avantaj oldu" dedi.

'TARAFTARIN İZLERKEN GURUR DUYACAĞI TAKIM YARATACAĞIZ'

Yeni sezona koronavirüs pandemisi kuralları çerçevesinde hazırlandıklarını anlatan başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise "Çalışmalarımızı sosyal mesafeyi koruyarak sürdüreceğiz. Eski sporcularımızı geri getirdik. Hücumu ve savunmayı tam sahada oynayabilen bir takım yaratmaya çalışacağız. Mersinli sporseverlerin izlerken gurur duyacakları, zevk alacakları bir takım yaratmak isteyeceğiz. Oyuncularımız genç, yol katetmeye çalışacağız. Lig henüz şekillenmedi. Bizim hedefimiz çıktığımız her platformda kazanmak. Her maçımızı rakip kim olursa olsun kazanmak için sahaya çıkacağız. Salon çalışmalarımızın ardından turnuvalara katılarak yeni sezona hazır hale geleceğiz" diye konuştu.

'İLK HEDEF PLAY-OFF'

Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu ise bir oyucu hariç tüm takımın çalışmalara katıldığını söyledi. Yeni sezonda ilk hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu dile getiren Adalıoğlu,"Güçlü bir takım kurduk. Başarılı bir sezon olacağına inanıyorum. Ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.