Son Dakika Haberleri: Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı Kutladı

Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı Kutladı

1 saat önce

Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı kutladıESKİŞEHİR (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli kafilenin soyunma odasına ziyarette bulundu.

Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı kutladı

ESKİŞEHİR (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli kafilenin soyunma odasına ziyarette bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na ilk iki maçında gol yemeden kazanarak başlayan millileri soyunma odasına ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcuları ve teknik heyeti tek tek kutladı. Cumhurbaşkanı daha sonrasında teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte oyuncularla toplu bir konuşma yaptı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

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