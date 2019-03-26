Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı Kutladı
1 saat önce
Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı kutladıESKİŞEHİR (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli kafilenin soyunma odasına ziyarette bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:08 Kaynak: DHA
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