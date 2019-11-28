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Spor cumhurbaşkanı erdoğan, başakşehir-roma maçını izledi

6 saat önce

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izlediSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir- Roma maçını izledi

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.

Spor cumhurbaşkanı erdoğan, başakşehir-roma maçını izledi

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
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