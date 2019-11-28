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Spor cumhurbaşkanı erdoğan, başakşehir-roma maçını izledi
6 saat önce
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izlediSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir- Roma maçını izledi
Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.
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