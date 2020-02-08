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Spor cumhurbaşkanı erdoğan, larkin'e a milli takım forması hediye etti
7 saat önce
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Larkin'e A Milli Takım forması hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Larkin'e A Milli Takım forması hediye etti
Son Dakika Mustafa Ataş, Erdoğan'ın "Gelir ben yıkarım" dediği ev için direniyor: Depreme dayanıklı Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti? Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı