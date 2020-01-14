Spor cumhurbaşkanı erdoğan; tff başkanı ve yöneticiler ile kulübler birliği başkanı mehmet serpil... - Son Dakika

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Spor cumhurbaşkanı erdoğan; tff başkanı ve yöneticiler ile kulübler birliği başkanı mehmet serpil...
6 saat önce
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan; TFF Başkanı ve yöneticiler ile Kulübler Birliği Başkanı Mehmet Serpil ve Kulüb Başkanlarını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan; TFF Başkanı ve yöneticiler ile Kulübler Birliği Başkanı Mehmet Serpil ve Kulüb Başkanlarını kabul etti.
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