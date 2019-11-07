Son Dakika Haberleri: Spor cumhurbaşkanı erdoğan uefa'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.
Son Dakika Güncel Spor cumhurbaşkanı erdoğan uefa'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Spor cumhurbaşkanı erdoğan uefa'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

7 saat önce

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Spor cumhurbaşkanı erdoğan uefa'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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