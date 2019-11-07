Spor cumhurbaşkanı erdoğan uefa'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.
7 saat önce
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu TBMM'de yeni dönemin ilk mesaisi yoğun geçti! Rakamlarla Meclis performansı Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı