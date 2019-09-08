Spor cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, a milli takımın soyunma odasını ziyaret etti
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SPOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımın soyunma odasını ziyaret etti (EK GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:19 Kaynak: DHA
SPOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımın soyunma odasını ziyaret etti (EK GÖRÜNTÜLER)
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