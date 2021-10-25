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SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru - Son Dakika

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru

25.10.2021 12:17

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğruYarışların İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla Boğaziçi'nde 29 Ekim'de başlayacakAli DANAŞ - -Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabının basın toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru

Yarışların İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla Boğaziçi'nde 29 Ekim'de başlayacak

Ali DANAŞ - -

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabının basın toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından

organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla Boğaziçi'nde 29 Ekim'de başlayacak. İstanbul etabı, 31 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi Mustafa Tonguç katıldı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, organizasyonun gördüğü ilginin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Gerek uluslararası gerekse ulusal mecralarda gördüğümüz ilgi bize gurur veriyor. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda ülke tanıtımına katkı sağlaması en büyük temennimiz. Bu sene yurtdışından 28 basın mensubu akredite oldu. Bu da amacımıza yavaş yavaş ama güvenli adımlarla ilerlediğimizin delili oldu. Bu vizyonu, bu hedefi aşılayan, her konuda bize sonsuz destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bizler de bu duyulan güvene layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yemlihaoğlu, kadınların ve gençlerin de yarışlara katılması için iki yeni sınıf açtıklarını dile getirerek, "Uluslararası mecralarda denizciliğe ve yelkenciliğe büyük ilgi duyuluyor. Bu durum katılıma da yansıdı. 4-5 ülkeden

yaklaşık 60 ekip yarışlarda yer alacak. Bu yıl parkurlarımızı hazırlarken İstanbulluların yarışları yakından izleyeceği, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini tüm dünyanın göreceği şekilde tasarladık. Bu sene iki yeni sınıf açtık. Kadın

yelkencilerden oluşan bir sınıf, üniversite takımlarından oluşan ekipleri de bir sınıf içinde topladık. Burada kadınların ve gençlerin ilgisinin artmasını hedefledik" şeklinde konuştu.

DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi Mustafa Tonguç da, organizasyonun ana sponsoru olmaktan dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekleyerek, "Denizde mücadele etmek tutku, hız ve takım çalışması gerektiriyor. DHL Express olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabı 3 yarış halinde olacak. 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası, Dolmabahçe- Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası ve 31 Ekim'de Barbaros Hayrettin Paşa Kupası ise Yeşilköy parkurunda yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk kez Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde düzenlendi. Yarışların ilk etabı 25-27 Haziran tarihlerinde Muğla'da yapıldı. İstanbul etabının ardından iki etap

sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na doğru - Son Dakika


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