SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı - Son Dakika
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SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı

16.04.2022 18:48

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandıMustafa AKIN / TEKİRDAĞ, (DHA) - 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu- Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı

Mustafa AKIN/ TEKİRDAĞ, (DHA) - 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı.

'Tarihe ve Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 153 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7'nci etabı 135.3 kilometrelik parkurda Gelibolu-Tekirdağ arasında koşuldu. Gelibolu Fener Parkı'ndan Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Türkiye Biiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Güneyli ve Bolayır kavşaklarından geçerek Kavakköy'e ulaştı. Ardından Yeniköy'den geçen bisikletçiler, Şarköy Devlet Hastanesi, Hoşköy ve Gaziköy'ü geçerek Uçmakdere'ye ulaştı. Kartaltepe tabiat parkını geçen sporcular, Kumbağ, Barbaros Limanı, Altınova ve Tekirdağ Limanı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda finişi gördüler.

Gelibolu-Tekirdağ etabını 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle Israel ? Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. İkinciliği Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü Tem Arkea Samsic takımından Fransız Nicolas Edet elde etti.

MAYOLARIN DAĞILIMI

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Edremit-Eceabat etabında genel klasman liderliğini gösteren turkuaz mayoyu Patrick Bevin üzerine giydi.

ABDli sporcu Noah Granigan kırmızı mayoyu, Belçikalı Jasper Philipsen de yeşil mayoyu, Türkiye güzelliklerini gösteren beyaz mayoyu ise Sakarya BB'den Batuhan Özgür korudu.

SAKARYA BB'DE ŞANSSIZLIK

Öte yandan Sakarya BB'den Onur Balkan yarışı bırakırken, aynı takımdan bugün yarışta kazaya karıştığı için Vitaliy Buts hastaneye kaldırıldı ve mücadeleye devam edemedi. Bu sporcuların yanı sıra Caja Rutal-Seguros RGA takımından Iuri Leitao yarıştan çekildi. Equipo Kern Pharma takımından Alex Jaime ise 7'nci etapta yarışmadı.

YARIN İSTANBUL-İSTANBUL ETABI KOŞULACAK

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek. Saat 08.15'te Atatürk Kültür Merkezi önünden verilecek startla 141.1 kilometrelik parkurda mücadele edecek bisikletçiler, 11.30 gibi Atatürk Kültür Merkezi önünde finişi görecekler.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı

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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap başladı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap başladı MEKTEB-İ TIBBİYYE-İ ŞAHANE 2022 ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNE VERİLDİ - ek görüntü MEKTEB-İ TIBBİYYE-İ ŞAHANE 2022 ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNE VERİLDİ - ek görüntü

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Tekirdağ, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı - Son Dakika
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