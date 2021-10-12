Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları - Son Dakika

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Norveç'e 8-3 mağlup oldu.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Öğleden sonraki müsabakalarda kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip, Norveç'e 8-3 mağlup olarak elemelerdeki ilk yenilgisini aldı.
Türkiye Erkek Curling Milli Takımı ise akşam saatlerinde Tayvan ile karşılaşacak.
Günün maçlarında alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
Erkekler
Çekya: 8 - Macaristan: 2
Kırgızistan: 7 - Kazakistan: 4
Kadınlar
Brezilya: 10 - Avusturya: 5
Macaristan: 12 - İspanya: 2
Kazakistan: 11 - Slovenya: 4
Kaynak: AA
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