Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları (2) - Son Dakika

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 12-3 yenerek Hollanda'da yapılacak eleme müsabakalarına katılmayı hak etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 12-3 yenerek olimpiyat elemelerindeki beşinci galibiyetini aldı. Daha önce Macaristan'ı uzatmalarda rakibini 6-5, Brezilya'yı 12-2, Avusturya'yı 11-1, Slovakya'yı 10-4 yenen kadın milliler, Norveç'e 8-3 mağlup olmuştu.

Türkiye Erkek Milli Takımı ise son maçında Finlandiya'ya 10-9 mağlup oldu. Ay-yıldızlar daha önce Kırgızistan'ı 10-3 ve 14-5, Tayvan'ı 9-4, Kazakistan'ı 10-4, Brezilya'yı ise 10-5 mağlup etmişti.

Son maçında Slovenya'yı yenen Türkiye Kadın Milli Takımı, 5-9 Aralık tarihlerinde Hollanda'da, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek eleme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Hollanda'da düzenlenecek eleme müsabakalarına kadınlarda Türkiye'nin yanında Letonya, erkeklerde ise Finlandiya ile Çekya katılma hakkı elde etti.