Dağ bisikleti sporcuları Kapadokya'da yarıştı - Son Dakika

Türkiye'nin sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Kapadokya'da başladı.

Dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk ile onlarca bisikletçi Kapadokya'daki çeşitli vadilerden oluşan etaplarda pedal çevirdi.

Yarışa katılan sporculardan Bora Tilki, gazetecilere, Kapadokya'nın zorlu parkurlarında düzenlenen etkinliğe katılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "21 yıldır dağ bisikleti ile yarışlara katılıyorum. Buraya 2000 yılında da bir festival kapsamında gelmiştim ve hayran kalmıştım. Dağ bisikleti kullanan herkese bölgeye gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

Gün doğumu vaktinde Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi girişinde başlayan yarış Göreme beldesinde sona erdi.

Sporcular daha sonra Aşıklar Vadisi'nden Bağlıdere Vadisi'ne kadar süren ikinci etapta, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı engebeli arazide ter döktü.

Etkinlik, Kızılvadi ve Uçhisar Kalesi etaplarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.