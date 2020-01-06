Spor dakar rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Spor dakar rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı

6 saat önce

Dakar Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandıİSTANBUL, (DHA) - Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı.

Dakar Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan yarışın ilk günü sonunda Red Bull sporcusu Toby Price motosiklet kategorisinde, Kamaz Master pilotu Anton Shibalov kamyon kategorisinde liderlik koltuğuna otururken, otomobil kategorisinde ise Red Bull sporcusu Carlos Sainz, üçüncü sıranın sahibi oldu. Nefes kesen yarışlar 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol katedeceği Dakar Rallisi, ilk günden büyük bir heyecana sahne oldu. Cidde ile Al Wajh arasındaki 752 kilometrelik bölümün geçildiği ilk gün sonunda motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Toby Price, 3 saat 21 dakika 33'lük derecesiyle ilk sırayı aldı.

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'ne yine çok özel bir başlangıç yaptı. En yakın rakibinden 1 dakika 33 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Anton Shibalov, ilk gün sonunda elde ettiği 3 saat 40 dakika ve 35 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.

10 yıl aranın ardından ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisinde ise büyük bir çekişme yaşandı. İlk 3 sırada yer alan araçların birbirine çok yakın dereceler elde ettiği ilk gün sonunda liderlik Vaidotas Zala'nın olurken, Red Bull sporcusu Carlos Sainz ise günü 3'üncü sırada tamamladı.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde ikinci gün Al Wajh ile Neom arasında koşulacak. 393 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün RedBull.com.tr/dakarrallisi2020 adresinden takip edilebiliyor.

Spor dakar rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı

Suudi Arabistan, Red Bull, Dakar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
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