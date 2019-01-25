Spor Demba Ba, 2.5 yıllığına Medipol Başakşehir'de

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Başakşehir ile Sözleşme İmzalayan Demba Ba, Neden Galatasaray'ı Seçmediğini Açıkladı

Beşiktaş Taraftarı Burak Yılmaz Konusunda İkiye Bölündü, Alkış ve Proteste Bir Arada