SPOR Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi - Son Dakika
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SPOR Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi

6 saat önce

SPOR Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimiSİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele koronavirüs salgını konusunda eğitim verildi.

SPOR Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi

SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele koronavirüs salgını konusunda eğitim verildi.

Kulüp tesislerindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seyit Ali Büyüktuna tarafından koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına sebep olan koronavirüsün, insan üzerindeki belirtileri ve bu virüse karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Virüsün çok hızlı yayıldığını kaydeden Büyüktuna, bulaştıktan sonra 2 ile 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğini söyledi. Virüsün solunum yoluyla insana geçtiğini söyleyen Büyüktuna, Bu dönemde toplumda en çok çekineceğimiz insan; öksüren, hapşıran ve tükürüklerini saçarak konuşanlar. Bu insanlara 1 metreden daha fazla yaklaşmamamız lazım dedi.

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Büyüktuna, Düşmeyen ateş, kuru öksürük ve 5 ile 6'ncı günden sonra kontrol edilemeyen nefes darlığı. Bazı hastalarda çok hafif de olsa boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu görülmüş dedi.

Kişisel temizliğe çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Büyüktuna Herhangi bir yere dokunduğunuzda mutlaka el hijyenine dikkat edin. El hijyeni için dezenfektan ve kolonyaları insanlar çok sık kullanmaya başladı. Hepimiz kolay olanı seviyoruz. Sabunla elimizi yıkamayı ihmal etmeyelim. Sabun virüsün yapısını bozarak öldürüyor. Eller yıkanmadan; ağzımızla, gözümüzle ve burnumuzla temas edilmemeli. Bu dönem dezenfeksiyona dikkat edeceğiz. Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil kullanılmalı. Bunu sağlayamıyorsak kolumuzun içine öksürmeliyiz. Kalabalık yerlerden uzak durmalıyız. Çiğ ve az pişmiş hayvan ürünleri yemeyelim diye konuştu.

Büyüktuna, havaların ısınmasıyla birlikte virüsün canlı kalma süresinin azalacağını ancak, dünyada güney yarım kürede kış yaşanacak olması nedeniyle virüsün tamamen ortadan kalkmasının beklenmediği söyledi.

Programda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da yer aldı.

SPOR Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:13 Kaynak: DHA

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