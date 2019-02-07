Son Dakika Haberleri: Spor Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor Maçına Hazırlanıyor

Spor Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor Maçına Hazırlanıyor

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyorHüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyor

Hüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman önce düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Kırmızı-beyazlılar kondisyon hareketleri ile basına kapalı olarak taktik çalıştı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Gabriel Torje ile rahatsızlığı bulunan Özer Hurmacı katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:29 Kaynak: DHA

DHA, Sivasspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

BB Erzurumspor, Arsen Khubulov ile Yollarını Ayırdı Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor Maçına Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]