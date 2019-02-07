Spor Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor Maçına Hazırlanıyor
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyorHüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyor
Hüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman önce düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Kırmızı-beyazlılar kondisyon hareketleri ile basına kapalı olarak taktik çalıştı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Gabriel Torje ile rahatsızlığı bulunan Özer Hurmacı katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:29 Kaynak: DHA
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