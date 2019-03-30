Spor Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
22 dakika önce
Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyorİrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, lige verilen aranın ardından oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor
'da Kayserispor
maçı hazırlıkları sürüyor
İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA
) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, lige verilen aranın ardından oynayacağı İstikbal Mobilya
Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 6 Nisan Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde reknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü. Dün TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile yapılan hazırlık maçında oynayan futbolcular antrenmanı düz koşu ile tamamladı. Maçta forma giymeyen futbolcular ise dayanıklılık antrenmanı yaptı. Antrenmana Kone katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir
ise takımdan ayrı çalıştı. Yarın izinli olan kırmızı-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:38 Kaynak: DHA
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