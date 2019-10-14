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Spor demir grup sivasspor'da neşeli antrenman

36 dakika önce

SPOR Demir Grup Sivasspor'da neşeli antrenmanUğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

SPOR Demir Grup Sivasspor'da neşeli antrenman

Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana milli takımda bulunan Aaaron Appindangoye, izinli olan Hugo Vieira ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

Spor demir grup sivasspor'da neşeli antrenman

Galatasaray, Sivasspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:44 Kaynak: DHA
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