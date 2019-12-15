Spor demir grup sivasspor - fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

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Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler!

Üç büyüklerin kayıp haftası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım