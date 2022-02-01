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SPOR Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

SPOR Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

01.02.2022 20:52

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS,(DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS,(DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Takım son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve orta-şut çalışması yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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