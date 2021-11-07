Üye Girişi
SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından

07.11.2021 02:26

GZT Giresunspor maçının ardından (1)Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beklediğimizin altında bir futbol oynadık.

GZT Giresunspor maçının ardından (1)

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -

Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beklediğimizin altında bir futbol oynadık. Bizim için kritik bir maçtı. Bir kaza olarak değerlendiriyoruz" dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Bu ligde her puan önemli. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş 0-0 biten karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, iyi hazırlandıkları maçta beklenmedikleri kadar kötü oynadıklarını belirterek, "Hafta için hazırlıklar, rakibin analizi olsun, çok iyi bir şekilde konsantre olarak buraya geldik. Burada maçın önemini de konuştuk. Ama maalesef konuştuklarımız ya tesiste ya da soyunma odasında kaldı. Özellikle ilk yarı beklemediğimiz, kötü bir maç oynadık. Sanki sahada 8-9 kişi gibiydik. Rakibe önemli pozisyonlar verdik. Bir türlü dengeyi kuramadık. Eksiklerin de etkisi oldu. Ama ben bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyordum. Çünkü hepsi yetenekli oyuncular. Ama kapasitemizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı taktik ve oyuncu değişikliği yaptık. Zayıf yanımızı söyledik. İkinci yarı dengeli bir maç oldu. Gelen bir kaç pozisyonlarımız oldu, onları da değerlendiremedik. Beklediğimizin altında futbol oynadık. 1 puan aldığımız için üzülüyoruz ama ilk yarı özellikle pozisyonlar vermiştik, bu da oyun içindeki eksiklikten kaynaklandı. Oyuncuları sahada sürekli yer değiştirdik. İkinci yarı daha iyi oynadık ama ilk yarı bizim beklediğimiz futbol ve beklediğimiz performans bu değildi. Bizim için kritik bir maçtı. Futbolun içinde bunlar oluyor. Geçen sezona benzetiyorum. Geçen sezon da çok berabere kaldık. Şu anda en çok berabere kalan takımız ama dönecek bu. Geçen sezonki gibi yine iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunu bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Eksikler de katıldığında eski oyunumuza, eski agresifliğimize döneceğiz. Taraftarımızın az olması da bizi üzdü. Burada taraftarın suçu yok. Adana Demirspor maçında yapılan yanlışlardan ceza aldılar. Seyirci desteği de olmadı. Bizler de daha iyi çalışıp konsantre olacağız, oyuncularımız da kapasitelerinin üzerine çıkacaktır. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Biz zor günlere alışığız. En kısa sürede atlatmaya çalışacağız" dedi.

HAKAN KELEŞ: HER PUAN ÖNEMLİ

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise iyi bir maç çıkardıklarını ve önemli pozisyonlar bulduklarını ifade ederek, "Rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Puan olarak telafi edemedik. Biz yeni kurulan bir takımız. Bir çok şeyi aştık. 3'üncü bölgede problemlerimiz var. Onu da aştığımız zaman çok daha iyi yere geleceğimizi düşünüyorum. Yine araya girdik. Bizden milli takılara çok oyuncu gitmiyor. Bu nedenle arada iyi çalışma fırsatı buluyoruz. Yeni bir takım olduğumuz için bize iyi geliyor. Hedefimiz bu ligde kalıcı olabilmek. Ama yeni olmanın zorlukları var. Camia olarak buna biraz daha alışmamız gerekiyor. Bu ligde her puan önemli. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. İyi yerlere gelmek için uğraşıyor, çok çabalıyoruz. Önümüzde içeride oynayacağımız bir maç var, onu aldığımız zaman iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ligde 2 galibiyet alan iyi yerlere geliyor. Önemli olan fikstürü iyi değerlendirmek. Lig çok uzun maraton. İstikrar önemli. Oyun istikrarımızın iyi olduğunu savunduk, bunun bize iyi şeyler getireceğine inanıyoruz. Gerekli takviyelerle ligin ikinci yarısında çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Sivasspor, Futbol, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu 00:55 Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu Sergen Yalçın'dan taraftarı üzecek şampiyonluk itirafı: Bu oyunla zor 23:26 Sergen Yalçın'dan taraftarı üzecek şampiyonluk itirafı: Bu oyunla zor Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! Uğurcan Çakır için kimse bu sözleri kullanmamıştı 22:00 Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! Uğurcan Çakır için kimse bu sözleri kullanmamıştı
Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor 21:13 Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" sözlerine yanıt Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı 16:06 Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Kanunsuz Topraklar dizisi FOX TV'nin yayın akısından çıkarıldı Kanunsuz Topraklar dizisi FOX TV'nin yayın akısından çıkarıldı         
01:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e küfür tepkisi: 32 saat geçti ses yok İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e küfür tepkisi: 32 saat geçti ses yok         
00:54
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı         
23:03
İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden alacağı iddia edildi İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden alacağı iddia edildi         
21:40
Boşanan çiftin ailelerinin husumeti faciayla bitti: 4 ölü, 1 ağır yaralı Boşanan çiftin ailelerinin husumeti faciayla bitti: 4 ölü, 1 ağır yaralı         
21:00
Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi         
17:28
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler         
16:50
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 02:33:14. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement