Son Dakika Haberleri: SPOR Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

3 saat önce

SPOR Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam ettiUğur YİĞİTSİVAS, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve bu hafta sonu Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti
Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve bu hafta sonu Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ve ardından gelecek hafta ligin ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. İstasyon çalışmasının ardından, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Partizan takımından transfer edilen orta saha oyuncusu Armin Djerlek de antrenmana katıldı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor geleceğin yıldızını kaptı!
Manchester City'nin yıldızından Konoplyanka'ya "Come to Beşiktaş" çağrısı! Fenerbahçe Zajc için kararını verdi! Fenerbahçe, Sinan Güler ile yollarını ayırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]