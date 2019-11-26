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Spor demir grup sivasspor, kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
SPOR Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladıHüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:15 Kaynak: DHA
SPOR Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Hüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri ve top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.
Sivasspor yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
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