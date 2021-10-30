Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)- Süper Lig'in 11'inci haftasında Altay sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, aldıkları 1 puanın önemli olduğunu dile getirdi. Zorlu bir rakibe karşı zorlu şartlarda mücadele ettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bazı alternatifi olmayan futbolcularımızın sakatlığı bizi önemli değişikliklere itti. Bugün beraberlik bizim için hem 15 puan takıntısını atmak için hem de kazanmak için şartlar ne olursun iyi mücadele ettiğimiz için memnun etti. 1 puan zaman zaman memnun eder mi? Eder" diye konuştu.

"ALTAY YENSE DE YENİLSE DE MÜCADELESİ İLE TARAFTARINI MUTLU EDİYOR"

Altay'ın taraftarıyla bütünleştiğini kaydeden Denizli, "Altay yense de yenilse de mücadelesi ile taraftarını mutlu ediyor. Sivasspor'u da kutlamak lazım. İki takımın da kazanacağı pozisyonları vardı. Biz 3 haftalık mağlubiyet serisine son verdiğimiz için memnunuz. Bu takıma güvenen taraftar bu güvenin boşa olmadığını önümüzdeki haftalarda daha iyi hissedecek. Takımına daha fazla sahip çıkacak. Antalyaspor maçından sonra bazı sakatlık problemlerini aşmış olacağız" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: PUAN, PUANDIR

İzmir'e galibiyet için geldiklerini belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız oydu. Çok güzel bir lig maçı oldu. Çok çekişmeli geçen bir maçtı. Hem ilk yarı hem ikinci yarı galibiyet için her şeyi yapmaya çalıştık. Bütün oyuncularımızı kullandık. Berabere bitti, puanları paylaştık. Üç puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır. Önümüzde çok kritik bir maç var. Takımda sakatlar, yorgun olanlar var. Daha sonra milli ara bizim için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.