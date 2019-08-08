SPOR Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüUğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -SÜPER Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, her iki maçın da hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
SPOR Demir Grup Sivasspor
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA
) -
SÜPER Lig'in ilk haftasında Beşiktaş
ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, her iki maçın da hazırlıklarına devam etti. Lig öncesinde Cumartesi günü 21'incisi düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe
ile karşılaşacak ve ardından Beşiktaş'ı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri, pas çalışması ve istasyon hareketleri yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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