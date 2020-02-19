Spor demir grup sivassporlu taraftarlardan hakem hatalarına tepki yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor demir grup sivassporlu taraftarlardan hakem hatalarına tepki yürüyüşü - Son Dakika

Spor demir grup sivassporlu taraftarlardan hakem hatalarına tepki yürüyüşü

7 saat önce

SPOR Demir Grup Sivassporlu taraftarlardan hakem hatalarına tepki yürüyüşüUğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un taraftar grupları, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

SPOR Demir Grup Sivassporlu taraftarlardan hakem hatalarına tepki yürüyüşü

Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un taraftar grupları, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un taraftar grupları Yiğido Gençlik ve Çılganlar 58, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Dört İşletme Kavşağı önünde toplanan yaklaşık 250 kişi davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Daha sonra yürüyüşe geçen taraftarlar hakem hatalarına tepki göstererek sloganlar attı. Taraftarlar İnönü Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde taraftarlar adına basın açıklamasını okuyan tribün lideri Yahya Bek, Açıklamamız haklı bir isyanın haklı bir haykırışı, bir hak arayışı ve adalet arzusudur. Özellikle şampiyonluğa oynadığımız bu sezonda ligin başından beri Sivassporumuza karşı yapılan haksızlıklar hayata boyutunu çoktan geçmiş ve tüm ülkenin gözleri önünde kamu vicdanında derin yaralar açmış ve açmaya da devam etmektedir. Tabii ki futbol da hakem hataları olacaktır. Bizler bunu bilecek ve ayırt edebilecek düşünce olgunluğa sahibiz. Ancak bizim isyanımız, hakemlerin kanaatlerini sürekli aleyhimize kullanmasıdır. Bilinçli olduğunu düşündüğümüz şekilde skora ve puanlara müdahale edecek şekilde, maçın etki altına alınmasıdır dedi.

Spor demir grup sivassporlu taraftarlardan hakem hatalarına tepki yürüyüşü

Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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