SPOR Denizlispor Başkanı Ali Çetin Süper Lig ertelenmeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Denizlispor Başkanı Ali Çetin Süper Lig ertelenmeli - Son Dakika

SPOR Denizlispor Başkanı Ali Çetin Süper Lig ertelenmeli

6 saat önce

SPOR Denizlispor Başkanı Ali Çetin Süper Lig ertelenmeliDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) -Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesini istediklerini belirtti.

SPOR Denizlispor Başkanı Ali Çetin Süper Lig ertelenmeli

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) -

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesini istediklerini belirtti.

Başkan Çetin, koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına aldığını, Türkiye'de de vakaların görüldüğünü hatırlattı. Salgın nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesi gerektiğini belirten Çetin, Her şeyin başı sağlık. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz. Futbolcuların düşüncesi de bu yönde. Onların da çocukları, aileleri var. Alınan kararlara uymakla mükellefiz ancak ligin ertelenmesi taraftarıyız. Maçlar 1 ya da 2 ay sonra oynanabilir ama sağlık hiç bir zaman geri gelmiyor. Lanet olası bir virüsle karşı karşıyayız. İnşallah bir an önce başımızdan defolup gider ve dünya da normal yaşantısına geri döner dedi.

Taraftarsız oynanan karşılaşmaların seyir zevkinden uzak geçtiğini kaydeden Çetin, İnsanlar, çoluk çocuklarının rızkından arttırıp kombine aldılar. En uygunu bence liglere ara verilmesi. Hem futbolcular, hem taraftarlar hem de tüm kulüpler için dünyadaki gibi Türkiye'de de ertelenmesi gerektiği kanısındayız diye konuştu.

Denizlispor Başkanı Çetin, takımın son dönemdeki performansından memnun olduklarını da belirterek, son 3 haftada ortaya konulan futbolun gelecek için umut verdiğini, takım olarak başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti.

SPOR Denizlispor Başkanı Ali Çetin Süper Lig ertelenmeli

Denizlispor, Ali Çetin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:55 Kaynak: DHA

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