Spor denizlispor başkanı ali çetin tff'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize... - Son Dakika

SPOR Denizlispor Başkanı Ali Çetin TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize yaramayacak

Bence o yüzde 30 da olmamalı

Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor

Deniz TOKAT DENİZLİ - DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması ile ilgili konuşan Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, bu karara karşı olduklarını belirterek, Bence o yüzde 30 da olmamalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çetin, Denizlispor olarak harcama limitlerinin %30'luk opsiyonun altında olduğunu ifade ederek, Zaten yüzde 30'luk bir opsiyon vardı. Bir yüzde 10 daha artış yapıldı. Bence o yüzde 30 da olmamalı. Bu artış bizi hiç etkilemiyor. Bizim harcama limitlerimiz, yüzde 30'luk opsiyon dahil harcama limitimizin daha da aşağısındayız. Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor. Harcama limiti hiç artırılmamalıydı. Biz kulüp olarak yüzde 30'a bile karşıyız. Bu limitleri kesinlikle aşmamak lazım. Altyapıdan yeni oyuncular çıkarmalıyız. Yetiştirdiğimiz futbolcularımızı sahaya sürmeliyiz. Yabancı futbolcuların da sayısı arttı. Onların da buraya geliş hedeflerinde para kazanmak var. Bu karar kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize yaramayacak. Çünkü bizim o limiti aşma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kulüp olarak o seviyenin bayağı aşağısındayız. Denizlispor olarak Süper Lig'e yükseldiğimizde bir bütçe hazırladık. O bütçeye uyarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim asıl amaçlarımızdan biri de mali anlamda güçlü bir takım oluşturmaktı. O hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz.

Gelirlerimiz düşük, giderlerimiz yüksek. Bu mali dengeyi sağlayamazsanız da Süper Lig'deki bazı kulüpler gibi oluyorsunuz. Biz mali disiplinden kesinlikle taviz vermiyoruz. Bu konuda hassasız dedi.