SPOR Denizlispor Başkanı Çetin Göztepe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz

Yasa dışı bahis vahim bir durum

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK İstanbul,(DHA) - Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Göztepe maçını kazanmak için tüm mücadelelerini vereceklerini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, ligin 3'üncü haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, Kadromuzda 1 eksiğimiz var. Kibong'un sakatlığı var, başka bir eksiğimiz yok. Göztepe karşısında kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz dedi.

YASA DIŞI BAHİS VAHİM BİR DURUM

Başkan Ali Çetin, yasa dışı bahis olayının vahim bir durum olduğunu ifade ederek, Kanunlar çerçevesinde ne olması gerekiyorsa olsun, vatandaşlarımızın yasa dışı olan her şeyin karşısında olması gerekiyor. Pek bahis işini bilmem, anlamam ama insanlarımız kanunlara uyan, vergisini veren, memleketine hizmetini verenlerin yanında olsunlar diye konuştu.