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Spor denizlispor'da futbolcular temkinli

6 saat önce

SPOR Denizlispor'da futbolcular temkinliDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, hedef konusunda iddialı konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

SPOR Denizlispor'da futbolcular temkinli

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, hedef konusunda iddialı konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli savunmacı, Durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz. Bu durumu tersine çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekiyor. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir dedi.

Lopes, Ligde kalıcı olmak önemli. Orta sıralarda olmalıyız. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon her maça ayrı bir final olarak bakmamız gerekiyor diye konuştu.

Burak Çalık ise milli arada iyi çalıştıklarını kaydederek, Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İçerde kazanmamız gerekiyor. Aslında kötü oynamıyoruz. İyi çalıştık, karşılığını almak istiyoruz. Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor yorumu yaptı.

Spor denizlispor'da futbolcular temkinli

Çaykur Rizespor, Denizlispor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
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