Spor Denizlispor'da Mehmet Akyüz'ün İnancı Tam

Spor Denizlispor'da Mehmet Akyüz'ün inancı tamDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1. Lig'de en yakın rakibinin 7 puan önünde emin adımlarla Süper Lig'e koşan Denizlispor'un yıldızı Mehmet Akyüz, mutlu sona ulaşan taraf olacaklarını söyledi.

Spor Denizlispor'da Mehmet Akyüz'ün inancı tam



Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)



SPOR Toto 1. Lig'de en yakın rakibinin 7 puan önünde emin adımlarla Süper Lig'e koşan Denizlispor'un yıldızı Mehmet Akyüz, mutlu sona ulaşan taraf olacaklarını söyledi. Denizlispor'a geçtiğimiz yıl devre arasında katılan ve attığı 12 golle takımın son hafta kümede kalmasında önemli bir paya sahip olan tecrübeli futbolcu, bu sezon ise şampiyonluk yürüyüşünde golleriyle katkı sağladı. Yeşil-siyahlıların şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından olan 33 yaşındaki Mehmet Akyüz, bu sezon çıktığı 18 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı. Mehmet, takımda yardımlaşmanın üst seviyede olduğunu belirterek, Bu performansımızı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz diye konuştu.



Sezonun ilk yarısının kendileri için oldukça iyi geçtiğini, bu performanslarını sürdürmek istediklerini söyleyen futbolcu, Şampiyonluk yarışında takım olarak kenetlendik ve çok çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok iyi iş çıkarıyoruz. Sevgi saygı ve yardımlaşmamız hep en üst düzeyde. Bu durum da takımın performansına yansıyor. Bireysel performanslar çok önemli değil önemli olan takımın performansı. İnşallah gollerimin devamı gelir. Gol atmak önemli ancak kimin attığı çok da önemli değil. Biz 3 puanı alalım, isterse kaleci atsın hiç fark etmez. Şampiyonluk yolunda iyi bir gidişatımız var. En yakın rakibize 7 puan fark attık. Performansımızı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz dedi.

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