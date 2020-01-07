Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika

Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti

6 saat önce

SPOR Denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

SPOR Denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam etti

Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti

Denizlispor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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