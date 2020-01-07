Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika

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Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti
6 saat önce
SPOR Denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam etti. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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