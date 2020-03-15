SPOR Derbi için takımlar stada geldi - Son Dakika
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SPOR Derbi için takımlar stada geldi

6 saat önce

SPOR Derbi için takımlar stada geldiAli DANAŞ İSTANBUL,(DHA)Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldiDerbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi.

SPOR Derbi için takımlar stada geldi

Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi

Derbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi. Siyah beyazlı takımın hemen ardından ev sahibi ekip Galatasaray da stada giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi.

SPOR Derbi için takımlar stada geldi

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
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