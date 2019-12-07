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Spor derin toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

6 saat önce

SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğüİSTANBUL, (DHA) - Milli yüzücü Derin Toparlak, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

İSTANBUL, (DHA) - Milli yüzücü Derin Toparlak, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

Daha önce Yunanistan'ın Yanya şehrinde yapılan Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya alarak, Türkiye'ye organizasyondaki ilk büyükler madalyalarını kazandıran Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, bir başarıya da Polonya'da imza attı.

Poznan şehrinde düzenlenen ve 24 ülkeden sporcunun katıldığı Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 800 metre yarışında 63823'lük derecesiyle 3'üncülük elde eden Derin Toparlak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Spor derin toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

Polonya, Poznan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:39 Kaynak: DHA
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