Spor desteklediği takımın deplasmandaki maçı için 639 km pedal çevirdi - Son Dakika
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Spor desteklediği takımın deplasmandaki maçı için 639 km pedal çevirdi

6 saat önce

SPOR Desteklediği takımın deplasmandaki maçı için 639 km pedal çevirdiHalil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA) - DÜZCE'den bisikleti ile yola çıkan Selim Cicu (46), Düzcespor'un deplasmanda Tokatspor ile oynayacağı maçta destek vermek için 4 günde 639 kilometre yol kat ederek Tokat'a geldi.

SPOR Desteklediği takımın deplasmandaki maçı için 639 km pedal çevirdi

Halil İbrahim YEL/ TOKAT,(DHA) - DÜZCE'den bisikleti ile yola çıkan Selim Cicu (46), Düzcespor'un deplasmanda Tokatspor ile oynayacağı maçta destek vermek için 4 günde 639 kilometre yol kat ederek Tokat'a geldi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci grup takımlarından Düzcespor taraftarı ve aynı zamanda kentte bulunan Bisiklet Kulübü Federasyon Başkanı olan Selim Cicu, desteklediği takımın bu haftaki son antrenmanına katıldı. Antrenmanı izledikten sonra takım ile fotoğraf çekilen Cicu, deplasmanda oynanacak maçta takımının yanında olma kararı aldı. Bisikleti ile perşembe günü sabah 0500 sıralarında Düzce'den yola çıkan Selim Cicu, 3 günde, 3 mola verdikten ve toplamda 39,5 saatte 639 kilometre yol kat ederek Tokat'a ulaştı. Cicu, 1330'da Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynan Düzcespor - Tokatspor maçında takımını tribünden destekledi.

Koyu Düzcespor taraftarı olduğunu ve takımının yanında olmak amacıyla geldiğini ifade eden Cicu, "Turumuza Çarşamba günü sabah 0500 da başladık. Önce zorlu Bolu Dağı'nı geçtik. Sonra Dörtdivan, Gerede ve Çerkeş'te mola verdik. Bir gün orada kaldık. İkinci gün hedefimiz Osmancık'tı fakat şehit cenazesine denk geldik oraya da katılalım istedik. O yüzden 30 kilometre geride mola verdik. Oraya da takriben 12,5 saatte gittik. Üçüncü günde Amasya'ya geldik. Kazasız belasız. Orada Düzce'den Türkiye Judo Şampiyonası'na giden arkadaşlarımızla denk geldik. Bir günde orada onlarla kaldık. Sonra kalan 114 kilometreyi de çok rahat bir şekilde bitirdik. Son 20 kilometremiz bitmedi. Çok rüzgar yedik, çok yorulduk ama değdi. Tokat'a geldik burada da kulüp yöneticilerimiz karşıladı bizi, onlar da bizi burada bir gün misafir ettiler. Toplamda 39,5 saat pedal çevirmiş olduk 4 günde. Şehir içlerinde dolaşmalarla beraber 639 kilometre pedal çevirmiş olduk. Burada belirtmek istediğimiz şu; sporu sağlık için yapmak önemli. Spora holiganlık ya da fanatizm karıştırmamak çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; zeki, çevik ve ahlaklı olursak bu ülkede hiçbir şey hiçbir şekilde bizi yıkamaz. Takımımız da müthiş bir bütünleşme var. Biz de taraftarlar olarak maçlara geliyoruz. Ama şöyle bir şey yapmak istedik, zaten yaptığımız bir şey. Bana söylendiği zaman ben bir bisikletçi olarak benim yaptığım şey çok doğal. Yapmayan insanlara garip gelebilir, doğrudur. Bu mevsimde biraz riskliydi. Onu da Düzcespor sevgimize bağlayarak yaptık. Güzel oldu bence dedi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Düzcespor, deplasmanda karşılaştığı Tokatspor'u 6-0 mağlup etti.

Spor desteklediği takımın deplasmandaki maçı için 639 km pedal çevirdi

Tokat, Düzce, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:51 Kaynak: DHA
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