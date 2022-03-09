SPOR Dimispor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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SPOR Dimispor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti

09.03.2022 21:28

Şalvarspor: 2-0Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)-SALON: Gülşehirspor SalonuHAKEMLER: Münevver Ulusay, NilsuAysuDİMİSPOR: Yıldız Yılmaz, Demet Erdoğan, Gül Aydın, Gamze Büyükbıyık, Nurcan Korkusuz, Nazan UrgençŞALVARSPOR: Keriman İzmir, Zeynep...

Dimi spor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti

Dimispor - Şalvarspor: 2-0

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)-

SALON: Gülşehirspor Salonu

HAKEMLER: Münevver Ulusay, NilsuAysu

DİMİSPOR: Yıldız Yılmaz, Demet Erdoğan, Gül Aydın, Gamze Büyükbıyık, Nurcan Korkusuz, Nazan Urgenç

ŞALVARSPOR: Keriman İzmir, Zeynep Temel, Ümmihan Eryılmaz, Merve Yıldız, Safiye Uslu, Seda Sayılan

GOLLER: Dk. 8 ve 13 Nazan Urgenç (Gülşehir Dimispor)

Nevşehir'de ev kadını ve çalışan kadınlardan oluşan Dimispor ile Şalvarspor, hazırlık maçında karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi Dimispor 2-0 kazandı.

Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde bulunan ev kadınları ve çalışan kadınlar, futbol kulübü kurdu. Bu kapsamda kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Gülşehir ilçesindeki spor salonunda karşı karşıya geldi. 15'er dakikadan iki devrede oynanan mücadeleden Gülşehir Dimispor Nazan Urgenç'in 8 ve 13'üncü dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.

VALİ BECEL: KAZANAN DOSTLUK OLACAK

Karşılaşmayı izleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Bizim için çok renkli bir gün oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilimizde çok da görmeye alışık olmadığımız hatta Türkiye genelinde belki de çok görmeye alışık olmadığımız iki kadın takımı yöresel kıyafetleriyle karşı karşıya geldi. Bu bir dostluk maçı. Kazanan kadınlar olacak, kazanan dostluk olacak" diye konuştu.

DEMET ERDOĞAN: İNŞALLAH BİZDE İYİ BİR ÖRNEK OLMUŞUZDUR

Dimisporlu futbolcu Demet Erdoğan ise "Heyecan var, gurur var. Bu maç vesilesiyle tüm kadın arkadaşlarımızı sahalara davet ediyoruz. Gelsinler, evde oturmasınlar. İnşallah bizde iyi bir örnek olmuşuzdur" dedi.

GÜL AYDIN: ÇOK HEYECANLIYIM

Dimispor kaptanı Gül Aydın da, "Şu anda çok heyecanlıyım. Bu bizim için bir ilk oldu. Takım kurulduğundan beri antrenmanlara çıkıyoruz. Beni ailem destekledi. Spor başta sağlıktır, beyin olarak vücut olarak güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer kadınlarında spora gelmelerini, katılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

SPOR Dimispor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti
SPOR Dimispor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti
SPOR Dimispor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti

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Erdoğan Gül, Nevşehir, Aydın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dimispor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Dimispor, Şalvarspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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