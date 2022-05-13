Spor Dostu İnebolu Projesi başlatıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, "Spor Dostu İnebolu Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İnebolu Kaymakamlığının öncülüğünde İnebolu Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin tanıtımı, 25 Ağustos Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, gençlerin daha çok sporla buluşması ve daha çok spor tesislerine kavuşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda yapılacak çalışmalara katkı vereceğini belirten Çakır, "Spor dostu İnebolu' sloganı İnebolu'ya çok yakışmış. Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Israrla söylüyorum ki bir gence, bir öğrenciye ya da yetişkin insana en çok yakışan kıyafet, spor kıyafettir." dedi.

Gençlere yönelik sportif çalışmalara destek olunması gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ne kadar çok boş gezmekten, kahve köşesinden, internetten, sosyal medyada boş gezinmekten, bir de bağımlıktan kurtarıp salonlara çekersek, o zaman gençlerimize en büyük yatırımı yapmış oluruz. İnebolu Milli Mücadele'nin, İstiklal Yolu'nun başkenti. Yapmış olduğumuz destek, benim gözümde onlarca kilometre yola bedeldir. On kilometre yolu eksik yapalım ama gençlerimizi daha çok sporla buluşturalım."

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar da proje kapsamında ilk etapta 150 bin liralık spor malzemesini okullara dağıtacaklarına işaret etti.

Projenin ilçe merkezi ve köylerinin tamamını kapsadığını aktaran Baycar, "Amacımız gençlerin ve öğrencilerin sporla buluşmasını kolaylaştırmak, gerekli organizasyon ve ekipman desteğini de sağlayarak okullarımızda ve gençlik spor müdürlüğümüze bağlı tesislerdeki yürütülen spor faaliyetlerine ivme kazandırıp desteklemektir. Bu proje ile açılan spor kursu sayısını iki yıl içinde iki katına çıkarmayı, lisanslı sporcu sayımızı da yüzde 100 arttırmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul müdürlerine temsili olarak spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Programda öğrenciler tarafından müzik ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Programın sonunda Kaymakam Baycar tarafından Vali Çakır'a istiklal madalyası rölyefi sunuldu.

Programa Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Kastamonu Garnizon Komutanı Albay Yücel Ercan, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci da katıldı.