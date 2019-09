SPOR Down sendromlu milli yüzücülerin hedefi şampiyonluk

VIDEO YOK

-Down sendromluların olimpiyatları 'Trisome Games' bu sene Türkiye'de yapılacak

-Down sendromlu milli yüzücü Çağla Demir Engelli kardeşlerim siz de spor yapın!

-Hedef madalya sayısını artırmak

Nesrin AYDIN YALDIZANKARA, (DHA)- Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde Ankara'da yaptığı kamp ile hazırlıklarını tamamladı. Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı Antrenörü Gaye Kurubaş ve milli sporcular Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kurubaş, Su, sporcularımız için bir terapi. Özellikle engelli bireylerin adaptasyonları ve sosyallikleri fazlaca gelişiyor. Milli takımımızda bulunan sporcularımızın 6'sı daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş sporcular. İtalya'dan da madalya ile dönmeyi hedefliyoruz dedi.

Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı Antrenörü Gaye Kurubaş, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi

Önümüzdeki hafta İtalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 8 sporcumuz var; 4 kız, 4 erkek. Çok gelişme katettiler. Zaten biz bu şampiyonaya geçen seneden beri hazırlanıyorduk. Bölge ve yüzme şampiyonalarından derlediğimiz iyi netice alan çocuklarla milli takımımızı kurduk. Şubat ayından beri bu şampiyonanın hazırlıkları sürüyor. Sporcularımız önce kendi özel antrenörleriyle beraber çalışıyorlar ve şampiyona öncesinde kamp programımıza dahil edildiler. 1 haftadan beri buradayız. Kısmetse Pazar günü de İtalya için yola çıkacağız. Güzel başarılar bekliyoruz, sporcularımıza çok güveniyoruz, çok azimli ve mutlular. İlk defa uluslararası bir şampiyonada boy gösterecek sporcularımız var. Madalyalarla dönmeyi ümit ediyoruz.

DOWN SENDROMLULARIN OLİMPİYATLARI BU SENE TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin bu sene Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na (Trisome Games) ev sahipliği yapacağını ifade eden Kurubaş, Su, sporcularımız için bir terapi. Özellikle engelli bireylerde gelişimleri, adaptasyonları, sosyallikleri fazlaca gelişiyor. Milli takımımızda bulunan sporcularımızın 6'sı daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş sporcular. İtalya sonrasında Mart ayında yapılacak down sendromluların olimpiyatı niteliğinde Trisome Games organizasyonuna ülkemiz ev sahipliği yapacak. 8 branşta dünyanın birçok yerinde sporcular katıım sağlayacak. Bizim için de çok büyük bir organizasyon. Türkiye'nin tanıtımı ve down sendromlular farkındalığı açısından çok büyük bir organizasyona imza atacağız. Hedefimiz çok büyük diye konuştu.

MİLLİ YÜZÜCÜ ÇAĞLA DEMİR ENGELLİ KARDEŞLERİM SİZ DE SPOR YAPIN

Down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir de güzel bir kampın içinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu

Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Biz çok iyiyiz, buradan Avrupa'ya gideceğiz. Orada çok iyi yüzüp, altın madalya ve kupa alarak kendi ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah biz böyle güzel derecelerle başarılı olacağız. Burada bizim amacımız yüzmekti zaten. Biz kendimizi geliştiriyoruz antrenman yaparak. Yüzmek çok güzel. Sayın engelli kardeşlerim buradan çağrı yapıyorum; Gelin spor yapın, siz de yüzün, hayatın içinde bulunun. Sizin de bizimle olmanız lazım.

HEDEF MADALYA SAYISINI ARTIRMAK

Down sendromlu milli yüzücü Rana Bağdat da yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, Kamp güzel geçiyor, sevdim ben bu kampı. Şimdi İtalya'ya gideceğiz. Orada katılacağımız şampiyonada madalya almak istiyorum. Antalya'ya gittim, orada 1'inci oldum. Aksaray'da, Mamak'ta, Ordu'da her yerde 1'inci oldum dedi. Milli yüzücü Serhat Emin Güngör ise Ben kesinlikle şampiyon olup, Avrupa'nın kralı olacağım. Herkes benden korksun diye konuştu. 43 madalyası bulunan milli yüzücü Alperen Menç, 43 madalyam var. Ben şimdi onları çoğaltacağım. Ailem Antalya'da, onlar beni çok seviyor, benimle gurur duyuyor. Annem, babam, kardeşlerim beni çok seviyor. Annem babam benim için dua okuyor. Allah büyük, kısmet ederse şampiyondan madalya alıp Türkiye'mi temsil etmek istiyorum ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı, bugün Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gidecek.