Spor down sendromlular atletizm milli takımı nevşehir'de kamp yapıyor - Son Dakika

SPOR Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı Nevşehir'de kamp yapıyor

Ahmet KORKMAZERNEVŞEHİR(DHA) - DOWN Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Antalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları öncesinde Nevşehir'de hazırlıklarını sürdürdü.

Dünyada down sendromlular için yapılan en büyük organizasyon olan ve bu yıl ikinci kez düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Şampiyona öncesinde Nevşehir'de kampa giren Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tesisleri'nde açık saha ve kondisyon çalışmalarını sürdürüyor. 28 ülkeden 520 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan spor oyunlarında mücadele edecek 18 kişilik Türk Milli Takımı'nda Nevşehir'den de bir sporcu ve antrenör de yer alıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörlerinden Mürsel Kurt, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı olarak, 18 sporcu ile 14 stilde dünya spor oyunlarına katılacaklarını söyledi. Kurt, Kamp süreci oldukça verimli geçiyor. Sabahları açık saha antrenmanları, akşamları kondisyon şeklinde çift antrenman yapıyoruz. Bu antrenmanlarda sporcularımızın eksikliklerinin de giderildiğini görüyoruz, bu da bizleri sevindiriyor. Şampiyonada iyi dereceler kazanmayı hedefliyoruz? dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Başkanı Sevda Kalkan, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunlarına en iyi şekilde Hacıbektaş Veli Üniversitesi Spor Kompleksi'nde tüm imkanları kullanarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Milli takım kampına katılan Dünya Şampiyonu Dilara Çelik ise 7 yıldan beri atletizm milli takımında yarışmalara katıldığını belirtti. Her katıldığı yarışmalardan madalya ile döndüğünü hatırlatan Çelik Down Sendromlular Dünya Spor Oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazandırmak için mücadele edeceğini ifade etti.