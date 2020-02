Spor down sendromlular dünya spor oyunları antalya'da yapılacak - Son Dakika

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları Antalya'da yapılacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - DÜNYA Trisome Oyunları 31 Mart- 7 Nisan tarihleri arasında 36 ülkeden 750 ila 1000 sporcunun katılımıyla turizmin başkenti Antalya'da yapılacak. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Şu anda bütün dünyadaki engelli grupları, bütün dünyadaki engelliler Türkiye'yi konuşuyor, Antalya'yı konuşuyor" dedi.

Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından dünyada ikinci kez ve Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan Dünya Trisome Oyunları (Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları), 31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Türk turizminin başkenti Antalya'da yapılacak. 36 ülkeden 750 ile 1000 arasında sporcunun katılacağı organizasyonda down sendromlu sporcular yüzme, masa tenisi, tenis, atletizm, basketbol, futsal, cimnastik ve judo olmak üzere 8 ayrı branşta mücadele edecek.

"DÜNYADAKİ ENGELLİLER TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, dünyada ikinci kez Türkiye'de ise ilk kez yapılacak olan organizasyon ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Birol Aydın, "Dünya Trisome Oyunları yani Dünya Down Sendromlular Spor Oyunları, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemizde yapılacak. Düşünebiliyor musunuz, 36 ülkeden tüm down sendromlu çocuklar Antalya'ya gelip buluşacak. İtalya'dan da, ABD'den de, Brezilya'dan da sporcularımız gelecek. O down sendromlular dünya kardeşidir. O dünya kardeşlerini aslında Antalya'da buluşturacağız. Antalya'da yapılacak olan organizasyon ülkenin tanıtımı için çok önemlidir. Çünkü şu anda bütün dünyadaki engelli grupları, bütün dünyadaki engelliler Türkiye'yi konuşuyor, Antalya'yı konuşuyor. Biz bu faaliyeti alarak ülkemizin engelliler konusunda ne kadar ilerlediğini gösterirken, aynı zamanda Türkiye'nin spor konusunda ne kadar geliştiğini, ülkemizin ne kadar geliştiğini gösteriyoruz" dedi.

"ÖZEL ÇOCUKLU AİLELERİN GÖZÜ BU ORGANİZASYONDA"

Bir federasyon başkanı olarak böyle büyük oyunların Türkiye'de yapılacak olmasından çok büyük bir memnuniyet duyduğunu aktaran Birol Aydın, "Burada tabii ki bu faaliyetin alınmasında en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Biz bazı konularda dünyanın önündeyiz. Bugün bir sürü talip ülke olmasına rağmen, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler talip olmasına rağmen bu oyunların Türkiye'ye verilmesi, Türkiye'deki engelliler konusunda engelleri aştığımızı gösteriyor. Bizim de hummalı şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Milli takımlarımız oluştu. İşte İstanbul'da, Niğde'de, Ankara'da, İzmir'de milli takımlarımız oluştu. Milli takımlarımızdaki çocuklarımızda büyük bir heyecan var. Milli takımlara girebilmek için büyük bir heyecan var. Yani Türkiye'de şu anda bütün engelli ailelerinin, özel çocuklu ailelerin gözü bu organizasyonda. Biz de hızlı bir şekilde bu faaliyette en çok madalya alacak şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de sporcu ve kulüp sayısını en fazla artıran federasyon olduklarını kaydeden Birol Aydın, şöyle dedi:

"2012'de 7 bin 500 sporcu varken, şu anda 30 bin sporcu var. Bu down sendromlular oyunlarına Türkiye yaklaşık 102 ile 150 arası sporcuyla, yani kalabalık bir grupla katılacağız. Kimisi orada tenis oynayacak, kimisi basketbol, kimisi futsal oynayacak. Yani biz hayatın her alanında olduğumuzu, imkan verilince neler yapabileceğimizi inşallah o gün Antalya'dan Avrupa'ya ve dünyaya duyurmuş olacağız. Türkiye inşallah bu şampiyonayı da Türk misafirperverliğini göstererek yurt dışından gelenlere, hem burada spor yaptıracak hem de burada Türkiye'nin bayrağını en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz."