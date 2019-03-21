Spor Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Sporcular Ödüllendirildi
58 dakika önce
Spor Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel sporcular ödüllendirildiNesrin AYDIN ANKARA, (DHA)Avrupa'da ve Türkiye'de madalya kazanmış özel sporcular, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlenen tören ile ödüllendririldi.
Spor Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel sporcular ödüllendirildi
Nesrin AYDIN ANKARA, (DHA
) Avrupa
'da ve Türkiye
'de madalya kazanmış özel sporcular, 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlenen tören ile ödüllendririldi. Ankara
'da bir otelde düzenlenen törene; AK Parti
Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan
, ASKİ Spor Kulübü
Başkanı Mehmet Genç
, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski sporculardan Mehmet Akif Pirim, Halil Mutlu
, Hamide Bıçkın Çetiner, özel sporcular ve aileleri katıldı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel sporcuların müzik gösterilerinin ardından katılımcılarla birlikte pasta kesti.
Törende spor yöneticilerine, özel sporculara ve basın mensuplarına ödüller verildi. Özel sporculara verdiği haber desteği için ise Demirören Haber Ajansı (DHA) basın destek ödülüne layık görüldü. Ödülü Ak Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan
takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
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